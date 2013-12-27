"تيار المستقبل" اللبنانى يلمح إلى مسئولية النظام السورى عن اغتيال شطح

ألمح النائب اللبنانى، خالد زهرمان، عضو كتلة تيار المستقبل، إلى مسئولية النظام السورى، عن اغتيال محمد شطح الوزير اللبنانى السابق، ومستشار رئيس تيار المستقبل فى لبنان، لأن له مصلحة فى تفجير الساحة اللبنانية.

وقال زهرمان فى تصريح صحفى اليوم، إن هناك محاولات لتفجير الفتنة السنية العلوية، والفتنة السنية الشيعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى مخطط المسئول الأمنى السورى على مملوك والوزير اللبنانى السابق ميشال سماحة، وتفجيرى طرابلس، وتفجيرات الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورفض ما أسماه بـ"الخطاب الرمادى" الذى يتحدث عن تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان، وأن يتم وضع الأصبع على الجرح، ونعالج أسباب الفتنة.

وقال إن حزب الله يجب أن يستدرك الخطأ الذى ارتكبه الحزب بالتدخل فى سوريا، مشيرا إلى أن لبنان يعانى أيضا من التفجيرات التى تنفذها مجموعات تكفيرية، ردا على تدخل حزب الله فى سوريا.

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