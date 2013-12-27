انفجار وسط بيروت تم بسيارة مسروقة ملغمة بـ60 كيلو جرام متفجرات

قالت مصادر أمنية لبنانية، الجمعة، إن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة من نوع «هوندا» مسروقة ومفخخة بكمية تُقدّر بما بين 50 و60 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة.

وتفقّد المدعي العام اللبناني بالإنابة، القاضي سمير حمود، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مكان الانفجار الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح.

وأصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مذكرات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والأدلة الجنائية، كلفها بموجبها إجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة وإجراء التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين وإلقاء القبض عليهم.

وذكر وزير الصحة اللبناني، علي حسن خليل، أن «عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 6 قتلى، بينهم 4 مجهولو الهوية».