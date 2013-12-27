أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

انفجار وسط بيروت تم بسيارة مسروقة ملغمة بـ60 كيلو جرام متفجرات

Google+ Print
انفجار وسط بيروت تم بسيارة مسروقة ملغمة بـ60 كيلو جرام متفجرات انفجار وسط بيروت تم بسيارة مسروقة ملغمة بـ60 كيلو جرام متفجرات

قالت مصادر أمنية لبنانية، الجمعة، إن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة من نوع «هوندا» مسروقة ومفخخة بكمية تُقدّر بما بين 50 و60 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة.

وتفقّد المدعي العام اللبناني بالإنابة، القاضي سمير حمود، ومفوّض لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مكان الانفجار الذي استهدف الوزير السابق محمد شطح.

وأصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، مذكرات قضائية إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والشرطة العسكرية وفرع المعلومات والأدلة الجنائية، كلفها بموجبها إجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة وإجراء التحريات للكشف عن ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين والمشتركين وإلقاء القبض عليهم.

وذكر وزير الصحة اللبناني، علي حسن خليل، أن «عدد قتلى الانفجار ارتفع إلى 6 قتلى، بينهم 4 مجهولو الهوية».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية