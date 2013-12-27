طاجن الخضر الشتوية لغداء الإجازة

المقادير:

-ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

-حبتان من البصل، مقشّرتان ومفرومتان

-فصّان من الثوم، مقشّران ومفرومان

-ملعقتان كبيرتان من صلصة البندورة

-ملعقتان كبيرتان من صلصة الهريسة التونسية

-4 حبات من الجزر، مقشّرة ومقطّعة من أنصافها إلى شرائح طولية

-3 حبات من الجزر الأبيض، مقشّرة ومقطّعة إلى شرائح طولية

-حبتان من البطاطس الحلوة، مقشّرتان ومقطّعة كل حبة منها إلى 4 قطع

-300 غرام من القرع الأميركي، مقشّرة ومنزوعة البذور ومقطّعة إلى قطع بسماكة 2.5 سنتيمتراً

-600 ملليلتر من مرق الخضر الساخن

-ملح وفلفل أسود مطحون، حسب الرغبة

-400 غرام من الحمّص المعلّب، مجفّفة

-400 غرام من البندورة المعلّبة، مقطّعة

-ملعقتان كبيرتان من أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة

طريقة التحضير:

1-يحمّى الزيت في طنجرة، يقلّب البصل فيه لمدة 5 دقائق بحيث يصبح طرياً ولكن ليس بنيّ اللون. ثم، يضاف كلّ من الثوم وصلصة البندورة وصلصة الهريسة التونسية، مع الطهو لمدة دقيقة.

2-بعدها، يضاف كلّ من الجزر والجزر الأبيض والبطاطس الحلوة والقرع الأميركي. يصبّ المرق، ويتبّل هذا المزيج.

3- تغطّى الطنجرة، وتطهى هذه المكوّنات على نار هادئة لمدة 25 دقيقة، إلى أن تنضج الخضر. ويحرّك معها كلّ من الحمّص والبندورة المعلّبة، مع التسخين لمدة 5 دقائق. يقدّم هذا الطبق، بعد نثر أوراق الكزبرة الطازجة المفرومة عليه.

صلصة الهريسة التونسية:

المقادير:

- 100 غرام من حبات الحر الأحمر المجفّفة

- 8 فصوص من الثوم مقشّرة ومفرومة

- وملعقة كبيرة من مسحوق الكمّون

- وملعقة كبيرة من مسحوق الكزبرة

- ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير:

1- تضاف حبات الحر الأحمر إلى قدر تحتوي على الماء المغلي، وتدع لمدة 30 إلى 45 دقيقة للتخلّص من ساقها، مع الاحتفاظ بالماء. 2- ثم، تضاف حبات الحر مع المكوّنات الباقية إلى الخلاط الكهربائي، مع إضافة كمية من ماء الغلي، وذلك حتى تتشكّل صلصة ناعمة. 3- يمكن حفظها في برطمان محكم الإغلاق داخل البراد، لمدة 3 أشهر.

نصيحة "الشيف":

يمكن استبدال الجزر الأبيض بالكرفس، واستخدام الفاصولياء بدلاً من الحمّص.

(هذه المقادير تكفي لأربعة أشخاص).

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