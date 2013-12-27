مراسلة «MTV»: موكب رئيس لبنان مرَّ قبل ثوانٍ من «انفجار بيروت»

قالت منى صليبة، مراسلة فضائية «MTV» اللبنانية، إن موكب الرئيس اللبناني فؤاد السنيورة مر قبل ثوان من نقطة الانفجار، الذي هز منطقة وسط بيروت، صباح الجمعة.

وكتبت في حسابها على «تويتر» من موقع الانفجار: «أحدهم قال لي إن موكب الرئيس فؤاد السنيورة مر قبل دقائق قليلة من نقطة الانفجار لا بل قبل ثوان».

وتساءلت منى صليبة: «كيف لمنطقة يجب أن تكون أمنية لأن سياسيين من الطراز الرفيع يقطنونها، مثل الرئيس ميقاتي وغيره وكان سيعقد فيها اجتماع ١٤ آذار أن تكون مخترقة؟».

وأشارت إلى أن «الوزير الشهيد محمد شطح (وزير المالية السابق في حكومة سعد الحريري) لم يكن يتنقل في مواكب كبيرة نصفها وهمي ونصفها مصفح. سياسة أو سيارتان على الأكثر».

كان انفجار هز منطقة وسط بيروت بمحيط فندق فنيسيا واستهدف موكب وزير المالية السابق محمد شطح، قرب منزل سعد الحريري ومقر الحكومة اللبنانية، وأسفر الانفجار عن مقتل 8 وإصابة 70 آخرين، حسبما ذكر تليفزيون المستقبل.