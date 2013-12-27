أخبار عاجلة

الرقابة الإدارية تكتشف هروب 10 أطفال "أحداث" من دار رعاية بالفيوم -
الأخبار - مكافحة الإرهاب أبرز الملفات على مائدة مباحثات السيسى وترامب -
مصرع وإصابة 6 أشخاص جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

مراسلة «MTV»: موكب رئيس لبنان مرَّ قبل ثوانٍ من «انفجار بيروت»

Google+ Print
مراسلة «MTV»: موكب رئيس لبنان مرَّ قبل ثوانٍ من «انفجار بيروت» مراسلة «MTV»: موكب رئيس لبنان مرَّ قبل ثوانٍ من «انفجار بيروت»

قالت منى صليبة، مراسلة فضائية «MTV» اللبنانية، إن موكب الرئيس اللبناني فؤاد السنيورة مر قبل ثوان من نقطة الانفجار، الذي هز منطقة وسط بيروت، صباح الجمعة.

وكتبت في حسابها على «تويتر» من موقع الانفجار: «أحدهم قال لي إن موكب الرئيس فؤاد السنيورة مر قبل دقائق قليلة من نقطة الانفجار لا بل قبل ثوان».

وتساءلت منى صليبة: «كيف لمنطقة يجب أن تكون أمنية لأن سياسيين من الطراز الرفيع يقطنونها، مثل الرئيس ميقاتي وغيره وكان سيعقد فيها اجتماع ١٤ آذار أن تكون مخترقة؟».

وأشارت إلى أن «الوزير الشهيد محمد شطح (وزير المالية السابق في حكومة سعد الحريري) لم يكن يتنقل في مواكب كبيرة نصفها وهمي ونصفها مصفح. سياسة أو سيارتان على الأكثر».

كان انفجار هز منطقة وسط بيروت بمحيط فندق فنيسيا واستهدف موكب وزير المالية السابق محمد شطح، قرب منزل سعد الحريري ومقر اللبنانية، وأسفر الانفجار عن مقتل 8 وإصابة 70 آخرين، حسبما ذكر تليفزيون المستقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية