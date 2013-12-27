أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الجامعة العربية تدين «انفجار بيروت» واغتيال «شطح».. وتدعو لضبط النفس

Google+ Print
الجامعة العربية تدين «انفجار بيروت» واغتيال «شطح».. وتدعو لضبط النفس الجامعة العربية تدين «انفجار بيروت» واغتيال «شطح».. وتدعو لضبط النفس

أدانت جامعة الدول العربية حادث «انفجار بيروت»، الذي وقع، صباح الجمعة، وقدمت التعازي للشعب اللبناني.

وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في حسابه على «تويتر»، أن «جريمة اغتيال الوزير شطح، المستشار السياسي للشيخ سعد الحريري، في هذا التوقيت، هي استهداف لمواقفه الوطنية الوفاقية المعتدلة وانفتاح سياسي».

ودعا «العربي» جميع القيادات السياسية اللبنانية إلى «اليقظة والحذر، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتفويت الفرصة على العابثين بأمن لبنان واستقراره»، متوجهًا بالعزاء والمواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية، ولأسرة الوزير «شطح»، ولأهالي الضحايا والشعب اللبناني على «هذا المصاب الأليم».

كان انفجار هز منطقة وسط بيروت بمحيط فندق فينيسيا، واستهدف موكب وزير المالية محمد شطح قرب منزل سعد الحريري، ومقر اللبنانية، وأسفر الانفجار عن مقتل 8، وإصابة 70 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية