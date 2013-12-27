الجامعة العربية تدين «انفجار بيروت» واغتيال «شطح».. وتدعو لضبط النفس

أدانت جامعة الدول العربية حادث «انفجار بيروت»، الذي وقع، صباح الجمعة، وقدمت التعازي للشعب اللبناني.

وكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في حسابه على «تويتر»، أن «جريمة اغتيال الوزير شطح، المستشار السياسي للشيخ سعد الحريري، في هذا التوقيت، هي استهداف لمواقفه الوطنية الوفاقية المعتدلة وانفتاح سياسي».

ودعا «العربي» جميع القيادات السياسية اللبنانية إلى «اليقظة والحذر، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتفويت الفرصة على العابثين بأمن لبنان واستقراره»، متوجهًا بالعزاء والمواساة لرئيس الجمهورية اللبنانية، ولأسرة الوزير «شطح»، ولأهالي الضحايا والشعب اللبناني على «هذا المصاب الأليم».

كان انفجار هز منطقة وسط بيروت بمحيط فندق فينيسيا، واستهدف موكب وزير المالية محمد شطح قرب منزل سعد الحريري، ومقر الحكومة اللبنانية، وأسفر الانفجار عن مقتل 8، وإصابة 70 آخرين، حسبما ذكرت وزارة الصحة اللبنانية.