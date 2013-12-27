«ساويرس» عن «انفجار بيروت»: القتلة معروفون ولا يمكن السكوت عنهم

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، الجمعة، إن «القتلة معروفون ولا يمكن السكوت عنهم»، في معرض تعليقه على انفجار بيروت، الذي وقع صباح الجمعة، وأسفر عن مقتل 8، بينهم وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 70 آخرين.

وأضاف «ساويرس» موجها حديثه إلى زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري: «HaririSaad@ القتلة معروفون ولا يمكن السكوت عنهم! ولا يستطيع أحد مهما سمى نفسه أن يقدر على لبنان الحر!».

كان انفجار هز منطقة وسط بيروت بمحيط فندق فينسيا واستهدف موكب وزير المالية السابق محمد شطح، قرب منزل سعد الحريري ومقر الحكومة اللبنانية، وأسفر الانفجار عن مقتل 8 وإصابة 70 آخرين، حسبما ذكر تليفزيون المستقبل.