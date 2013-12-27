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مميش: قناة السويس مؤمنة جيدا ولا داع للقلق

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مميش: قناة السويس مؤمنة جيدا ولا داع للقلق مميش: قناة السويس مؤمنة جيدا ولا داع للقلق

كتب : مصطفى دياب منذ 37 دقيقة

حلّقت طائرات الهليكوبتر، صباح اليوم، في سماء محافظة الإسماعيلية، حيث قامت بتمشيط المجرى الملاحي لقناة السويس، وأماكن الزراعات التي توجد بها العناصر التكفيرية، وقامت بالتحليق بطريقي "الإسماعيلية-بورسعيد"، و"الإسماعيلية- السويس".

وقال مصدر عسكري بالجيش الثانى الميدانى إن "طائرات الهليكوبتر تحلّق من اليوم فوق المؤسسات الحيوية بالمحافظة، وأماكن الزراعات والجبال، لتمشيطها من أجل تأمين المواطنين وتأمين المجرى الملاحي للقناة".

ومن جانبه أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك منظومة تأمين بقيادة القوات المسلحة لتأمين المجرى الملاحى برا وبحرا وجوا وبالتعاون مع قوات الأمن الداخلى، حيث إن القوات الجوية والقوات البحرية والجيش الثانى والثالث الميدانيين وقوات حرس الحدود وفوج تأمين المجرى الملاحى والجهات السيادية تقوم بإجراءات التأمين لحركة التجارة العالمية بالمجرى الملاحى ليلاً ونهاراً، ومستوى التأمين حاليا في أعلى درجاته، لافتا إلى أن هناك مركز قيادة مشترك لقيادة عملية التأمين على مدار 24 ساعة، لأنها أمانة والقوات المسلحة خير من يحمل الأمانة.

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