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مدير مباحث الإسكندرية: "النهاردة إحنا اللي بندور على الإخوان مش هما اللي بيدوروا علينا"

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مدير مباحث الإسكندرية: "النهاردة إحنا اللي بندور على الإخوان مش هما اللي بيدوروا علينا" مدير مباحث الإسكندرية: "النهاردة إحنا اللي بندور على الإخوان مش هما اللي بيدوروا علينا"

كتب : هيثم الشيخ منذ 19 دقيقة

قال مدير مباحث الإسكندرية اللواء ناصر العبد، "إحنا النهاردة اللي بندور علي الإخوان، مش هما اللي بيدوروا علينا، زمان كانوا يوم الجمعة بيدوروا على أي سيارة شرطة أو قسم شرطة ويحاولوا يهجموا عليه، بس دلوقتي الضباط بقي عندها حماس، وقوة إرادة لحماية الناس من الإرهاب".

وأضاف، لـ"الوطن"، "النهاردة الجمعة، وهم أعلنوا عن مظاهرات في أمكان عدة بالإسكندرية، لكن بمجرد ما توصل قوات الأمن ليهم، بيختفوا تماما".

وتابع "فور وصولنا إلى منطقة أبو سليمان، لفض الاشتباكات بينهم وبين الأهالي، اختفوا وذهبوا إلى عزبة السلام، للاختفاء من الشرطة، لكنهم وجود الضباط هناك في انتظارهم، وتم ضبط عدد منهم جار فحصهم وحصرهم حاليا".

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