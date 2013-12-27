علي جمعة يتحدث عن حادث الدقهلية في خطبة الجمعة بالغربية

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف منذ 17 دقيقة

قال مفتي الجمهورية السابق الدكتور علي جمعة إن الله ورسوله الأمين أكدا أن كل من يسعى إلى خراب المجتمع المصري باستقلاله سيارات مفخخة لينفذ عمليات انتحارية ويقتل الأبرياء، لافتين إلى أن كل إنسان يوم القيامة والحساب سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه بما فعل فيه.

وتابع جمعة قائلا "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فلا يضر أن تصف نفسك بكل جميل على غير الحقيقة لكن هذا لا يشفع عند الله فقد نختلف في الآراء وحرم الله القتل وأعده فسادا في الأرض وأمرنا بالقتال بشرط أن يكون في سبيل الله وأن يكون تحت راية واحدة".

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها بمسجد عرفان جمال الدين بقرية شرشابة بزفتى بمحافظة الغربية، للمشاركة في مؤتمر جبهة مصر بلدي بحضور اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والإعلامي مصطفى بكري المتحدث باسم الجبهة وقدري أبو حسين الأمين العام للجبهة وعدد كبير من قيادات الجبهة والسياسيين وعدد من قيادات التيار المدني الذين انضموا مؤخرا إلى الجبهة.