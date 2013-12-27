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أليكسيس سانشيز يفتتح 5 ملاعب في تشيلي

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أليكسيس سانشيز يفتتح 5 ملاعب في تشيلي أليكسيس سانشيز يفتتح 5 ملاعب في تشيلي

سانتياجو، (إفي): افتتح التشيلي أليكسيس سانشيز، مهاجم برشلونة الإسباني، خمس ملاعب كرة قدم في مسقط رأسه بلدة توكوبيا (بشمالي البلد اللاتيني)، بعد أن دفع تكاليف عملية إعادة ترميمها.

تم افتتاح الملاعب الخمسة الليلة الماضية، وحث أليكسيس رجال الأعمال بالبلدة على مساعدة الأطفال في توكوبيا خاصة المحتاجين منهم.

وكان أليكسيس، الذي يطلق عليه في تشيلي اسم "الطفل الرائع"، قد وزع أول أمس الأربعاء الهدايا على الأطفال الفقراء في مختلف أنحاء بلدة توكوبيا لكي يشاركهم الاحتفال بأعياد الميلاد.

وأطلقت وسائل الإعلام الإسبانية على اللاعب اسم "بابا نويل أليكسيس" بسبب أعماله الخيرية الموجهة للأطفال خاصة في احتفالات أعياد الميلاد.

وخلال زيارته لتشيلي أيضا حضر أليكسيس افتتاح شارع جديد بتوكوبيا، الواقعة على بعد ألف و551 كلم من العاصمة سانتياجو، يحمل اسمه.

وقال اللاعب خلال حفل الافتتاح إنه يشعر بالفخر البالغ إزاء هذه الخطوة كما شكر جميع سكان بلدته على الحب والدعم الذي يتلقاه منهم، وتمنى أن يكون للبلدة قريبا فريق كرة قدم يلعب بدوري الدرجة الأولى التشيلي.

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