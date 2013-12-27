سان لورينزو يعين بديلا لمدرب فالنسيا

بوينوس آيرس (إفي): أكد الأرجنتيني إدجاردو باوزا أنه توصل لاتفاق مع سان لورنزو على تدريب فريقه في 2014 ، خلفا لمواطنه خوان أنطونيو بيتسي الذي تولى الخميس رسميا تدريب فالنسيا الإسباني.

وسيعود باوزا، المدرب السابق لليجا دي كيتو الإكوادوري وسبورتنج كريستال البيرواني ولاعب جونيور بارانكيا الكولومبي قبل اعتزاله، إلى بلاده بعد أن سبق له تدريب روساريو سنترال (1998-2001) وفيليز سارسفيلد (2001-2002) وكولون في حقبتين (2002/2003-2005/2006).

وقال باوزا (55 عاما) في تصريحات لإذاعة (روك بوب) المحلية الخميس "منذ قليل تحدثت مع رئيس النادي وأفصحت له عن رغبتي في العودة إلى البلاد، ولاسيما إلى أحد الفرق الكبرى. تم الاتفاق على كل شيء، ويوم الثالث من يناير/كانون ثان سنتجمع من أجل البدء".

وسيحل المدرب الجديد بدلا من بيتسي الذي رحل ليجرب حظه للمرة الأولى في عالم التدريب بأوروبا مع فالنسيا.

ويبرز بين إنجازات المدرب الجديد لفريق "الإعصار" لقب الدوري البيرواني عام 2004 مع سبورتنج كريستال، والدوري الإكوادوري عامي 2007 و2010 مع ليجا دي كيتو، الفريق الذي توج معه أيضا بلقبي كأس ليبرتادوريس 2008 وسوبر أندية أمريكا الجنوبية (ريكوبا) 2010.

كما سبق لباوزا تدريب النصر السعودي عام 2009.