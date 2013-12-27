ميليتو يقيم مباراة اعتزاله في غياب ميسي

بوينوس آيرس(إفي): أقام لاعب كرة القدم الأرجنتيني المخضرم جابرييل ميليتو مباراة اعتزاله في ملعب إندبنديينتي، وسط غياب صديقه المقرب ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.

أقيمت المباراة الليلة الماضية وكانت احتفال وداع كبير للاعب المخضرم البالغ 33 عاما، بحضور شقيقه دييجو ميليتو وعدد من أبرز اللاعبين من بينهم خابيير ماسكيرانو وخابيير زانيتي واستيبان كامبياسو ودييجو فورلان.

وقال جييرمو مارين المسئول عن تنظيم المباراة إن ميسي يوجد حاليا في الأرجنتين من أجل استكمال علاجه من التمزق الذي يعاني منه في عضلة الفخذ ذات الرأسين، لذا لم يتمكن من حضور المباراة وتمنى لميليتو أن ينعم بحفل ودائع رائع.

وشهدت المباراة منافسة بين فريق إندبنديينتي الذي توج ببطولة الدوري الأرجنتيني عام 2002 أمام فريق "أصدقاء ميليتو"، وانتهت بفوز الأول 3-1 بينها هدف سجله ميليتو وآخر لابنه سانتياجو.

وتوجه ميليتو بالشكر إلى كل من أسرته وأصدقائه وجماهيره وجده أنطونيو الذي جعله يحب فريق إندبنديينتي "فأنا أحبكم جميعا، وسأظل أحبكم دوما".

وخلال حفل وداع ميليتو تم عرض شريط مصور ظهر فيه عدد من زملائه السابقين في برشلونة الإسباني من بينهم أندريس إنييستا وجيرارد بيكيه وكارليس بويول، والذين أعربوا عن أمنياتهم بأن يتجه ميليتو للتدريب بعد اعتزاله.

كما غاب عن مباراة ميليتو أيضا مواطنه سرخيو أجويرو، الذي يتوقع أنه لم يتمكن من مغادرة لندن والسفر إلى بوينوس آيرس لمواصلة تعافيه من إصابته.

يذكر أن جابرييل ميليتو استهل مسيرته الكروية في فريق إندبنديينتي عام 1997 واستمر في صفوفه حتى 2003 عندما انتقل إلى ريال ساراجوسا الإسباني، ومنه إلى برشلونة في 2007.

وفي 2011 عاد ميليتو مجددا إلى إندبنديينتي ليبقى في صفوفه حتى اعتزاله، علما بأنه مثل منتخب الأرجنتين.