الليزر أفضل وسيلة لعمليات تجميل الوجه وأكثرها أمانا

يعتقد البعض أن عمليات تجميل الجلد لا يخرج عن محاولة إزالة الشعر أو شد الوجه، إلا أن الكثيرين يعانون من مشكلات جلدية، يحتاجون فى كثير من الحالات، إلى عمليات تجميل.

ويقول الدكتور عمرو النجارى، استشارى جراحة التجميل، إن عمليات التجميل قد تكون إحدى طرق علاج كثير من مشكلات البشرة، مثل البثور والحروق، بالإضافة إلى ترهل الجلد.

وأضاف "النجارى" أن من أحدث الطرق والتى أصبحت أكثر أمانا خلال الفترة الأخيرة، هى استخدام الليزر، والذى أصبح منتشرا بكثرة فى كثير من العيادات، والمراكز وله العديد من الاستخدامات ومنها علاج ترهلات الوجه، بالإضافة إلى إزالة البقع اللونية بالجلد أو ما يعرف باسم "الصبغات الجلدية".

وأشار "النجارى" إلى أنه الليزر يعمل على إزالة آثار الحروق، بالإضافة إلى البثور الناتجة عن الإصابة بحب الشباب، ويستخدم فى تلك الحالة جهاز يسمى "fractional laser"، بجانب أنه يساعد على إزالة الشعر عن طريق تدمير بوصيلات الشعر فى المكان المرغوب التخلص فيه من الشعر الزائد.

وقال إن هناك طريقة أخرى، وهى باستخدام الحقن بالخلايا الجذعية، ويتم حقن الوجه بالخلايا الجذعية stem cell، وتعمل تلك الطريقة إلى إعادة النضارة والحيوية إلى البشرة، وإزالة حب الشباب، وإزالة الوحمات والحروق، بالإضافة إلى أنه يحمى الشعر من التساقط.