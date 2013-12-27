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الاثنين.. وزير الطيران يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة المطارات

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الاثنين.. وزير الطيران يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة المطارات الاثنين.. وزير الطيران يترأس اجتماع الجمعية العمومية لشركة المطارات

أكد الدكتور أشرف زكى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن وزير الطيران المدنى المهندس عبد العزيز فاضل، سيترأس الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران والملاحة الجوية، فى اجتماعها السنوى يوم الاثنين القادم، لإقرار نتائج أعمال السنة المالية 2012 -2013 المنتهية فى شهر يونيه الماضى.

وأضاف زكى فى تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، أن المؤشرات تؤكد تحقيق فوائض للشركة القابضة والشركات التابعة عن العام الماضى.

من ناحية أخرى، نفى الدكتور أشرف زكى ما تردد عن خصم شهرين من الأرباح لصالح صندوق علاج العاملين، مؤكدا أن الأرباح التى سيتم إقرارها واعتمادها من الجمعية العمومية ستصرف كاملة لجميع العاملين.

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مصر 365