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تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.2 مليون فدان

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تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.2 مليون فدان تقرير لـ"الزراعة": ارتفاع المساحات المنزرعة بالقمح إلى 3.2 مليون فدان

كشف تقرير رسمى صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن 29 قطاعاً من شئون المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، ارتفاع المساحات المنزرعة قمح هذا الموسم الجديد، بلغت ما يقرب حتى الآن 3 ملايين و200 ألف فدان، للوصول إلى المساحات المستهدفة زراعتها والتى تبلغ 3 ملايين، و418 ألف فدان، وجارى الزراعة.

وأوضح تقرير شئون المديريات، الذى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، عن لجان الحصر الفعلية للمساحات المنزرعة، أن 6 محافظات تحتل المركز الأول فى زراعة القمح الموسم الجديد، من بينها الشرقية، البحيرة وكفر الشيخ المنيا، والدقهلية والغربية.

بينما استعدت لاستلام المحصول من المزارعين بالمحافظات من خلال الشئون التابعة لبنك الائتمان الزراعى، والصوامع التابعة للسلع التموينية، بعد وضع ضوابط لاستلام القمح من المزارعين خلال الموسم الجديد، والمقرر أن يبدأ رسمياً أبريل المقبل بمشاركة وزارات الزراعة والتموين والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والمالية، وتشمل مشاركة مندوب من نقابة القبانيين المسئولة عن وزن المحاصيل الزراعية فى لجان استلام المحصول على مستوى الجمهورية، كجهة محايدة تضمن حصول المزارعين على كامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية، وعدم خضوعهم لأية ابتزاز فى عمليات التوريد وخاصة من التجار.

وأكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن لجان الاستلام يتم تشكيلها برئاسة مندوب عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعضوية كل من مندوبين عن مديرية والتجارة الداخلية المختصة، وشركة المطاحن المختصة والجهات الموردة ومديرية الزراعة المختصة ونقابة القبانيين، على أن يكون رأى رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة المختصة هو الفيصل فى فرز الكمية المسلمة من القمح، وتسليمها من أماكن التخزين إلى شركات المطاحن.

وكانت الحكومة، حددت سعر الشراء للقمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا للقرار الوزارى المشترك لوزيرى الزراعة والتموين والتجارة الداخلية بـ410 جنيهات للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 22.5 قيراط، و415 جنيها للأردب زنة 150 كجم نظافة 23 قيراطا، و420 جنيها للأردب زنة 150 كجم درجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا على أن تكون خالية من الإصابات الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.

وأكد الدكتور عبد الحميد شحاتة رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنة جارى زراعة القمح فى جميع المحافظات للوصول إلى المستهدف، وتشكيل لجان متابعة لكافة المساحات المنزرعة بالقمح ورعايتها للوصول إلى أعلى معدلات إنتاجية من خلال ندوات تثقيفية وتطبيقية على أرض الواقع، وخاصة فى الحقول الإرشادية، والتى تنفذها الحملة القومية للقمح هذا العام.
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مصر 365

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