صحيفة: ريال مدريد يراقب بقلق تعافي جوندوجان

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة إن نادي ريال مدريد يراقب بقلق مدى تطور حالة إلكاي جوندوجان لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني المصاب.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن النادي الملكي، الذي وقع عقدا مع نظيره الألماني يمنحه الأفضلية لضم اللاعب التركي الأصل الصيف المقبل، يشعر بالقلق لطول فترة غياب جوندوجان، رغم ما قيل في البداية عن أن تعافيه لن يستغرق أكثر من ستة أسابيع.

وأصيب جوندوجان “23 عامًا” في 14 أغسطس الماضي خلال مباراة ودية للمنتخب الألماني أمام باراجواي، لكن فترة تعافيه طالت ولم يخض أي مباراة منذ ذلك الحين مع ناديه.

ومن المرجح أن يكون تدعيم مركز لاعب الارتكاز على رأس أولويات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولا سيما إذا لم يتمكن من تمديد تعاقد لاعبه الدولي المخضرم تشابي ألونسو.

وأكدت “ماركا” أن ريال مدريد توصل إلى شبه اتفاق مع اللاعب حول راتبه في حالة الانتقال، إلا أن إصابة اللاعب في ظهره قد تدفعه إلى التراجع عن الصفقة برمتها.