القبض على 7 من أعضاء الإخوان لإتهامهم بحرق نقطة شرطة بالقليوبية

ألقت الاجهزة الأمنية بالقليوبية القبض علي 7 من اعضاء الإخوان المسلمين المحظورة بشبين القناطر بالقليوبية، لإتهامهم بالإعتداء وحرق تقطة شرطة عرب جهينة والوحدة المحلية بقرية منشية الكرام و حرقهما وإتلاف محتوياتهما وإطلاق اعيرة خرطوش في الهواء خلال تلك التظاهرات التي قام بها أعضاء الجماعة خلال الفترة الماضية .

تلقي اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد الشافعي رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص تفيد بإختباء 7 من قيادات الإخوان المسلمين بشبين القناطر والمتهمين بحرق نقطة شرطة عرب جهينة والوحدة المحلية بمنشية الكرام داخل إحدي المنازل بقرية عرب جهينة .

وعلي الفور تم تكليف اللواءان عرفة حمزة مدير المباحث وهشام خطاب مفتش الأمن العام بسرعة القبض علي المتهمين فقامت حملة مكبرة برئاسة العميد أسامة عايش رئيس المباحث ضمت كلا من العقيد عبدالله جلال وكيل فرع البحث الجنائي والمقدم أحمد عبد العاطي رئيس مباحث شبين القناطر وقوات الأمن المركزي وضباط الامن الوطني وتم محاصرة القرية ومدينة شبين القناطر بالقوات الخاصة وتمكنت اجهزة الأمن من القبض علي المتهمين .

وتم إحالة المتهمين جميعا للنيابة العامة والتي امرت باشراف أمير بريقع مدير النيابة بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وهم خالد عبد العزيز أحمد شلبي وحسني إبراهيم محمد ومحمد حسين إبراهيم وشلبي عطا الله شلبي وحامد أحمد عايش واحمد جودة حامد واحمد سليمان منصور .

ووجهت النيابة لهم الإنضمام لجماعة إرهابية تدعو لمقاومة السلطات وإتلاف الممتلكات العامة والمواقع الشرطية والتظاهر دون تصريح وحيازة الاسلحة وترويع المواطنين الأمنين .