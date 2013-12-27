ضبط 4 قضايا مخدرات و5 قطع سلاح فى حملة أمنية بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج استهدفت شوارع وميادين محافظة سوهاج لضبط الأمن خاصة مكافحة وضبط الجرائم التموينية والمرافق وأيضاً قامت بضبط العديد من المخالفات المرورية وضبط المخالفين من سائقي سيارات الأجرة والعمل علي تحقيق سيولة مرورية بالشوارع والميادين وضبط المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفه وضبط كافة الجرائم الجنائية والمطلوبين فـي أحكام قضائية والأسلحة المتنوعة والسرقات.

وفي مجال المخالفات المرورية تم ضبط 752 مخالفة مرورية تضم 240 سحب تراخيص و 1 رادار و 121 تصالح فوري وحجز 21 دراجة بخارية وحجز 4 سيارة و 365 مخالفة علي نموذج 125مرور.

أما في مجال تنفيذ الاحكام تم تنفيذ عدد 720 حكم تشمل 4 جناية و 460 جزئي و 145 مستأنف و 78 غرامات جزئيه و 12 غرامات مستأنفه و 21 مخالفات جزئية و 6785 ج مبالغ محصله .

وفى مجال ضبط الاسلحة النارية الغير مرخصة تم ضبط 5 قطع سلاح ناري تشمل 1 بندقية اليه و 1 طبنجة و 3 فرد محلي الصنع و 5 طلقات .

وفى مجال ضبط الأسلحة البيضاء تم ضبط 3 قطع سلاح أبيض .

وفي مجال قضايا المخدرات تم ضبط 4 قضايا تشمل 3 قضايا تعاطي لكلا من “حاتم قييس محمد 31 سنة سائق ويقيم نيده باخميم ،و ثابت عبد اللاه حجازي 37 سنة عاطل ويقيم نيده باخميم ،و عبد الرحمن ثابت عبد الرحمن 16 سنة عاطل ويقيم ساحل سليم باسيوط”، كما تم ضبط قضية اتجار للمدعو حماده عباس محمود 37 سنة عامل بصيدلية لحيازتهم أقراص مخدرة وتم تحرير المحاضر اللازمه .

وفى مجال ضبط المتهمين المطلوب ضبطهم واحضارهم فى قضايا مختلفة تمكنت وحدة مباحث مركز طهطا من ضبط المتهم حمدي أحمد محمد حسن 76 سنة محامي ويقيم بناحية شطورة دائرة مركز طهطا والمطلوب ضبطه واحضاره فى قضية تظاهر.

فى مجال مكافحة جرائم السرقات، تمكنت وحدة مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط المتهم مظهر على مرسي أبو العلا 40 سنة عاطل ويقيم ش. السلخانة القديمة دائرة قسم أول سوهاج والمسجل جنائياً شقي خطر “فرض سيطرة” وذلك لقيامه بنشل مبلغ مالي وقدره 900 جنيه من كلاً من “فتحي النحاس علي مزيد 36 سنة عامل ويقيم بناحية ادفا دائرة المركز مبلغ مالى 600 جنيه ،و فوزي الجمال غالي يعقوب 60 سنة عامل ويقيم بناحية البطاخ دائرة مركز المراغة مبلغ مالى 300 جنيه”وتم ضبط المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9008 جنح القسم .

أما فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تمكنت مباحث مركز طهطا من ضبط تشكيل عصابي تخصيص فى سرقة الدراجات البخارية مكون من كلاً من “هريدي ثابت عبد الجواد 19 سنة وبحوزته سلاح أبيض مطواه ،و عبد الرحمن ثابت عبد الرحمن 16 سنة عاطل ،و حسام خالد محمود 16 سنة عاطل” ويقيم دائرة مركز ساحل سليم بأسيوط وذلك أثناء قيامهم بسرقة دراجة بخارية بناحية الخزندارية دائرة المركز ملك المدعو محمود أحمد عبد الراضي 25 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية ، وتحرر المحضر اللازم .

وفي مجال قضايا التموين تم تحرير 13 مخالفة تموينية بيانها كالاتي :- 3 انتاج خبز ناقص الوزن و 1 عدم حمل شهادة صحية و 4 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات و 3 عدم الأعلان عن أسعار و 1 تصرف فى جزء من حصة البوتاجاز و 1 تجميع كمية من السلع التموينية لبيعها بالسوق السوداء.

وفى مجال ضبط حالات الاشتباه تم ضبط 12 حكم متنوع ، كما تم ضبط 48 زجاجة مواد كحولية مدون عليها VIPE و24 زجاجة مدون عليها كينا و60 زجاجة مختلفة الاشكال مدون عليها RedLabel “مواد كحولية” بحوزة كلاً من (عوض عدلي عوض عبد الملاك 33 سنة تاجر حديد وبويات ويقيم نجع ابو شجرة بسوهاج ،و بديع ناجي اسحاق سعد 38 سنة بدون عمل ويقيم ش.الجناين بسوهاج) وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3498 اداري القسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين .