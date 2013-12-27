دراسة أمريكية تطور لقاحاً ضد الملاريا بإستخدام مجموعة مختلفة من البروتينات

كتب : نادية الدكروري الجمعة 27-12-2013 12:10

كشفت دراسة نشرت حديثاً في الدورية العلمية العالمية PLOS one)) طريقة لتحسين لقاح ضد مرض الملاريا بإستخدام مجموعة متنوعة من سلالات بروتينات تدعي" Quadvax".

قال الباحث الرئيس للدراسة الدكتور "شيتيجي دوتا" ،أستاذ بالمعهد الأمريكي والتر ريد للبحوث، أن إنتاج لقاح آمن للملاريا و فعال علي رأس أولويات العديد من المنظمات التي تهتم بالصحة العالمية، ومن خلال الدراسة الحالية إستطاع الفريق البحثي مزج أربع سلالات من بروتين” AMA1" أمكن مقاومة الخلايا لطفيل الملاريا.

و أختبرت الدراسات السابقة بروتين AMA1”" و أظهرت النتائج فاعليته ضد سلالة واحدة من مرض الملاريا؛ ما دفع العلماء للبحث عن طريقة جديدة لتطوير لقاح يمكن أن يقاوم الملاريا علي نطاق واسع.و بإختبار مجموعة من السلالات لبروتين AMA1”" أظهروا إمكانيتهم في مقاومة عمل الأجسام المضادة التي تنمو بفعل 26 سلاله لطفيل الملاريا ما يدعم المجهودات المستمرة في تطوير لقاح ضد المرض.