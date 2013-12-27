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نقل ألفي شرطي باسطنبول بعد فضيحة الفساد

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نقل ألفي شرطي باسطنبول بعد فضيحة الفساد نقل ألفي شرطي باسطنبول بعد فضيحة الفساد

رجب طيب أردوغان

قررت مديرية أمن إسطنبول نقل 2000 شرطي بعد فضيحة الفساد والرشاوى التي هزت الرأي العام التركي مؤخرا وتورط فيها وزراء بحكومة رجب طيب أردوغان وأدت لإقالة مدير أمن اسطنبول و14 مدير شعبة بإدارات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والتهريب.
> وذكرت صحيفة “حرييت” اليوم الجمعة أن مديرية أمن إسطنبول فتحت تحقيقات إدارية بحق عدد كبير من مسئولي الأمن وقد تولى مفتش بالخدمة المدنية سير التحقيقات بدلا من تولي مفتش الشرطة.
> ومن جانب آخر تم إنهاء تعاقدات المئات من ضباط الشرطة العاملين بوحدات الاستخبارات ومكافحة التهريب ومكافحة الإرهاب.

أ ش أ

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