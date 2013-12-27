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السعودية تعلن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

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السعودية تعلن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا السعودية تعلن حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية ، وفاة رجل يبلغ من العمر ثلاثة وسبعين عاما نتيجة إصابته بفيروس كورونا التنفسى المرتبط بفيروس سارس، ما يرفع عدد الوفيات فى المملكة، مركز تفشى الفيروس، إلى سبعة وخمسين شخصا، وذكرت وزارة الصحة أن الرجل توفى بمستشفى فى الرياض أمس الخميس.

وكان الرجل ضمن خمس حالات مكتشفة حديثا، بما يرفع عدد المصابين بالفيروس منذ سبتمبر 2012 إلى 141 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن ثلاث حالات من الإصابات الجديدة هى لأشخاص يعملون بالخدمات الصحية بالمملكة.

ويتعلق الفيروس الجديد بفيروس سارس، أو المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، والذى أودى بحياة نحو 800 شحص منذ تفشيه على مستوى العالم عام 2003. وينتمى إلى عائلة الفيروسات التى غالبا ما تسبب نزلات البرد.

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مصر 365

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