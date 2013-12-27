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تخفيضات على أسعار التحاليل والأشعة بـ"مصر للطيران" حتى نهاية فبراير

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تخفيضات على أسعار التحاليل والأشعة بـ"مصر للطيران" حتى نهاية فبراير تخفيضات على أسعار التحاليل والأشعة بـ"مصر للطيران" حتى نهاية فبراير

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 18 دقيقة

قال الدكتور أنور حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخدمات الطبية، إنه بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري، قررت مستشفى مصر للطيران تقديم 20% تخفيض لعملائها على جميع أنواع الأشعة والتحاليل الطبية التي تجرى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، و10% تخفيض على العلاج الطبيعي والأشعة والتحاليل التي تُجري في باقي الأيام، وذلك اعتبارا من 1 يناير وحتى نهاية فبراير 2014.

وأضاف أن مستشفى مصر للطيران حريصة على توفير الرعاية والخدمات الطبية لعملائها تحت إشراف فريق طبي متميز ذو خبرة وكفاءة عالية.

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