"شركات السياحة" تلغي التبرع بـ 5 ملايين جنية لصالح صندوق "30 -6"

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 40 دقيقة

قال عادل شعبان رئيس منتدى السياحة، إن الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التى عقدت أمس، ألغت دعم الـ 5 ملايين جنيه، الذى قررته الغرفة لصالح حساب 30 - 6 لدعم الاقتصاد المصرى فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وذلك بسبب الضائقة المالية التى يمر بها القطاع السياحى.

وأضاف، لـ"الوطن"، أن الجمعية قررت عقد اجتماع موسع بحضور الشركات وهشام زعزوع وزير السياحة حدد له يوم 20 يناير 2014 لمناقشة الإستراتيجية المثلى لنظام الحج والعمرة لإقرارها لمدة 5 سنوات قادمة، وذلك بعد السلبيات التى صاحبت موسم الحج لهذا العام، كما قررت الجمعية بالإجماع رفض خضوع الموازنة المالية للغرفة لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره مالا خاصا، كما قررت تحويل حسام العكاوى صاحب دعوى ضرورة خضوع الموازنة الخاصة للغرفة للمركزى للمحاسبات للتحقيق.