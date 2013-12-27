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المركز المصرى لـ"الجاما نايف" أول مشروع طبى مشترك بين مصر والسويد

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المركز المصرى لـ"الجاما نايف" أول مشروع طبى مشترك بين مصر والسويد المركز المصرى لـ"الجاما نايف" أول مشروع طبى مشترك بين مصر والسويد

استحوذت على مرتبة الريادة العالمية للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك بعد حصول المركز المصرى للجاما نايف على شهادة الريادة من بين جميع المراكز الطبية المتخصصة فى مختلف أنحاء العالم، خلال المؤتمر السنوى لمنظمة الصحة والسياحة العلاجية.

وأشار الدكتور مصطفى الأسمر رئيس مركز الجاما نايف بمعهد ناصر بالقاهرة، إلى أن حصول المركز على هذا الاعتراف الدولى بتمييز مصر وتقدمها فى مجال العلاج بأشعة جاما على مستوى العالم للعام الجارى يفتح المجال أمام المهتمين بالسياحة لاستغلاله فى خدمة السياحة العلاجية التى تعانى من تدهور أوضاعها.

وشدد "الأسمر" على قيام منظمة الصحة والسياحة العلاجية بأمريكا بإجراء تقييم سنوى لجميع المراكز الطبية ومؤسسات الرعاية الصحية فى العالم قبل انعقاد مؤتمرها السنوى الدورى، ليجرى إعلان النتيجة خلال فعاليات ذلك المؤتمر.

أوضح رئيس المركز المصرى للجاما نايف، أن ذلك المركز هو أول مشروع طبى مشترك بين الحكومتين المصرية والسويدية، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه، موضحا أن مركز الجاما نايف يقوم بعلاج نسبة 30٪ من إجمالى الحالات الواردة إليه من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.

وأضاف "الأسمر" أن المركز يشكل أحد أفرع المراكز المتخصصة فى العلاج بالجاما نايف، التى يبلغ عددها 280 مركزًا على مستوى العالم، معظمها يقع فى أمريكا واليابان وأوروبا، كما يحتوى المركز على أحدث جهاز للعلاج بأشعة «جاما» فى العالم، فى ظل ارتفاع نسبة الشفاء بعد هذا النوع من العلاج بالأشعة على مستوى العالم التى تجاوزت نسبة 90٪.

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