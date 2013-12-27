روسيا ترفع الحظر على منتجات الألبان من ليتوانيا

قالت رئيسة وكالة حماية المستهلكين الروسية أنا بوبوفا إن روسيا رفعت حظرا كانت فرضته فى أكتوبر على منتجات الألبان الليتوانية.

واستشهدت روسيا بهواجس حماية المستهلكين عندما فرضت الحظر على الرغم من أن مسئولين فى ليتوانيا قالوا إن الخطوة جاءت انتقاما لدور البلاد المطلة على بحر البلطيق فى المضى قدما فى التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبى وجمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقا.

وأوضح متحدث لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه سيتم السماح تدريجيا بدخول المنتجات السوق الروسية بدءا من يناير، عد مبيعات الألبان لليتوانيا ضرورية إذ يعتمد اقتصادها على عائدات تصديرها.

كانت روسيا ذكرت فى أكتوبر أنها رصدت وجود مادة كيماوية يطلق عليها اسم ثنائى بيوتيل الفثاليت فى حلوى الأرز الليتوانية، كما قالت إن مجموعة من المنتجات الليتوانية الأخرى لم يتم إدراج مكوناتها الصحيحة على ملصقاتها.

وانتقد الاتحاد الأوروبى الخطوة الروسية وقت الحظر، معبرا عن ثقته فى منتجى الألبان فى ليتوانيا العضو بالتكتل وأكد أن الاتحاد لديه "نظام هو الأكثر صرامة فى العالم فى مجال السلامة الغذائية".