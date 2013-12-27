أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

روسيا ترفع الحظر على منتجات الألبان من ليتوانيا

Google+ Print
روسيا ترفع الحظر على منتجات الألبان من ليتوانيا روسيا ترفع الحظر على منتجات الألبان من ليتوانيا

قالت رئيسة وكالة حماية المستهلكين الروسية أنا بوبوفا إن روسيا رفعت حظرا كانت فرضته فى أكتوبر على منتجات الألبان الليتوانية.

واستشهدت روسيا بهواجس حماية المستهلكين عندما فرضت الحظر على الرغم من أن مسئولين فى ليتوانيا قالوا إن الخطوة جاءت انتقاما لدور البلاد المطلة على بحر البلطيق فى المضى قدما فى التوصل إلى اتفاقيات تجارية بين الاتحاد الأوروبى وجمهوريات الاتحاد السوفيتى سابقا.

وأوضح متحدث لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية أنه سيتم السماح تدريجيا بدخول المنتجات السوق الروسية بدءا من يناير، عد مبيعات الألبان لليتوانيا ضرورية إذ يعتمد اقتصادها على عائدات تصديرها.

كانت روسيا ذكرت فى أكتوبر أنها رصدت وجود مادة كيماوية يطلق عليها اسم ثنائى بيوتيل الفثاليت فى حلوى الأرز الليتوانية، كما قالت إن مجموعة من المنتجات الليتوانية الأخرى لم يتم إدراج مكوناتها الصحيحة على ملصقاتها.

وانتقد الاتحاد الأوروبى الخطوة الروسية وقت الحظر، معبرا عن ثقته فى منتجى الألبان فى ليتوانيا العضو بالتكتل وأكد أن الاتحاد لديه "نظام هو الأكثر صرامة فى العالم فى مجال السلامة الغذائية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365