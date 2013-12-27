برنت ينخفض صوب 111 دولارا لكن مخاوف الإمدادات مستمرة

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت صوب 111 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعد أن أغلقت أمس على أعلى مستوى فى أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن توقف بعض الإمدادات من أفريقيا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى الولايات المتحدة قيد التراجع.

ومع تصاعد العنف فى جنوب السودان من المحتمل أن يستمر انخفاض إنتاج البلاد من النفط إلى جانب توقف إمدادات ليبية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للبنزين وزيت التدفئة إلى أعلى مستوياتها فى ثلاثة أشهر أمس الخميس، بسبب استمرار إضراب مصفاتين للنفط فى فرنسا.

ونزل خام برنت 34 سنتا إلى 111.64 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس عند 111.98 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثالث من ديسمبر.

وارتفع الخام الأمريكى سنتا واحدا إلى 99.56 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوى فى أكثر من شهرين عند 99.77 دولار فى وقت سابق.

ومن المتوقع أن تتحرك أسعار النفط فى نطاق دولار واحد فقط قبل نشر بيانات مخزونات النفط الأمريكية فى وقت لاحق اليوم.