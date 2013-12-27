أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

برنت ينخفض صوب 111 دولارا لكن مخاوف الإمدادات مستمرة

Google+ Print
برنت ينخفض صوب 111 دولارا لكن مخاوف الإمدادات مستمرة برنت ينخفض صوب 111 دولارا لكن مخاوف الإمدادات مستمرة

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت صوب 111 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعد أن أغلقت أمس على أعلى مستوى فى أكثر من ثلاثة أسابيع، لكن توقف بعض الإمدادات من أفريقيا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى الولايات المتحدة قيد التراجع.

ومع تصاعد العنف فى جنوب السودان من المحتمل أن يستمر انخفاض إنتاج البلاد من النفط إلى جانب توقف إمدادات ليبية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للبنزين وزيت التدفئة إلى أعلى مستوياتها فى ثلاثة أشهر أمس الخميس، بسبب استمرار إضراب مصفاتين للنفط فى فرنسا.

ونزل خام برنت 34 سنتا إلى 111.64 دولار للبرميل، بعد أن أغلق أمس عند 111.98 دولار، وهو أعلى سعر منذ الثالث من ديسمبر.

وارتفع الخام الأمريكى سنتا واحدا إلى 99.56 دولار للبرميل، بعد أن سجل أعلى مستوى فى أكثر من شهرين عند 99.77 دولار فى وقت سابق.

ومن المتوقع أن تتحرك أسعار النفط فى نطاق دولار واحد فقط قبل نشر بيانات مخزونات النفط الأمريكية فى وقت لاحق اليوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها

ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها