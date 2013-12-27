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واردات اليابان من النفط الإيرانى تهبط 54.8% فى نوفمبر

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واردات اليابان من النفط الإيرانى تهبط 54.8% فى نوفمبر واردات اليابان من النفط الإيرانى تهبط 54.8% فى نوفمبر

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، أن واردات اليابان من النفط الخام الإيرانى فى نوفمبر هبطت بنسبة 54.8% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 82300 برميل يوميا.

ويذهب الجانب الأكبر من صادرات إيران النفطية إلى اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية التى تتعرض لضغوط لتقليص المشتريات من البلد العضو بمنظمة أوبك فى ظل عقوبات غربية تهدف إلى كبح الإيرادات النفطية للجمهورية الإسلامية بسبب النزاع حول برنامجها النووى.

وتوصلت إيران الشهر الماضى إلى اتفاق مهم مع القوى العالمية يسمح لطهران بمواصلة الصادرات عند المستويات المنخفضة الحالية التى تبلغ حوالى مليون برميل يوميا أو أقل من نصف المستوى الذى كانت عليه قبل العقوبات.

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