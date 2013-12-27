"طاقة عربية": الانتهاء من توصيل الغاز لـ50 ألف منزل بالغردقة

قالت باكينام كفافى، العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة عربية، إن مشروع تشغيل محطة الغردقة للكهرباء بالغاز الطبيعى بدلا من السولار المدعوم، والذى نفذته الشركة من شأنه تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموازنة العامة للدولة فى دعم الوقود.

وأشارت كفافى، فى بيان لها، اليوم، إلى أن سعة محطة الكهرباء المحولة، تصل إلى 150 ميجا وات، وتقوم بتغذية الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة الغردقة، لافتا إلى انتهاء الشركة من تسليم المرحلة الأولى من مشروع الغردقة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 50 ألف عميل منزلى، 136 عميلا تجاريا ومخبزا، 26 فندقا سياحيا و2 محطة تموين سيارات، وكذلك توسعة محطة تخفيض الضغط الرئيسية لهم.

وقالت كفافى، إن هذا المشروع الذى نفذته الشركة تحت إشراف وزارة البترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التحفيزية التى تتخذها الحكومة المصرية، لتوفير كافة السبل التى من شأنها رفع معاناة الحصول على أسطوانات البوتاجاز عن كاهل المواطنين، وتخفيف عبء الدعم عن موازنة الدولة، وتحفيز النشاط السياحى، مع استمرار تشغيل المنشآت السياحية والتجارية بمدينة الغردقة بكفاءة عالية، وتبلغ إجمالى الاستثمارات التى تمت للمرحلة الأولى والثانية مبلغ 230 مليون جنيه مصرى.