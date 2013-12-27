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وزير التنمية المحلية يفتتح الأحد مشروعات خدمية بكفر الشيخ

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وزير التنمية المحلية يفتتح الأحد مشروعات خدمية بكفر الشيخ وزير التنمية المحلية يفتتح الأحد مشروعات خدمية بكفر الشيخ

يقوم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بعد غداً الأحد بزيارة لمحافظة كفر الشيخ يفتتح خلالها عدد من المشروعات الخدمية ويتفقد بعض مشروعات الخطة العاجلة التى تنفذ بالمحافظة والتى تتركز في مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة والصحة والتعليم، كما يقوم الوزير بتفقد بعض المناطق الحرفية والصناعية بالمحافظة والتى تم تكليف المحافظين بتوفيرها وتم تحديدها بـ100 فدان في عاصمة المدينة و50فدان بعواصم المراكز والقرى وذلك ضمن الخطة القومية للوزارة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب في كافة محافظات .

وأكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية على اهتمام بتنفيذ المشروعات العاجلة بالمحافظات لافتاً الى انه تم تخصيص أكثر من 5 مليارات جنيه في خطة الوزارة لتنفيذ هذه المشروعات وقال إن أهم المشروعات التى يتم تنفيذها حالياً بكفر الشيخ هى إحلال وتجديد محطات الصرف الصحى المغطى في مساحة 60 الف فدان بتكلفة 137,9 مليون جنيه وتطوير الرى الحقلى والبحيرات الشمالية بتكلفة إستثمارية 133 مليون جنيه ومشروع تطهير وتعميق بوغاز وبحيرة البرلس بتكلفة 21,2 مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أن المشروعات تتضمن أيضاً ربط طريق السادات بطريق القاهرة- الاسكندرية بتكلفة 45 مليون جنية والإنتهاء من ازدواج طريق المحلة كفر الشيخ بطول 32 كم ، لافتاً الى انه في مجال التعليم يتم إحلال وتجديد مدارس ابتدائى وفصول تعليم اساسى وتجريبى متميز بتكلفة استثمارية قدرها 91,5 مليون جنيه وتطوير كليات التربية النوعية والصيدلة والتصنيع الدوائى والمكتبة والمدرجات المركزية بتكلفة 70 مليون جنيه.

وفى نفس السياق، أوضح لبيب انه سيتم خلال الايام المقبلة الانتهاء من انشاء 15 الف وحدة سكنية من البرنامج القومى للإسكان الإجتماعى بمراكز المحافظة وتوصيل الغاز الطبيعى لها ، كما يجرى تطوير 37 مزلقان سكة حديد بالمحافظة وتطوير وحدة الرعاية المركزة لمستشفى كفر الشيخ العام مشيراً الى انه تم الانتهاء من ترفيق منطقتى بلطيم ومطوبس الصناعيتين.

 

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