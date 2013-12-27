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العثور علي جثة فلاح بزراعات المنيا في ظروف غامضة

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العثور علي جثة فلاح بزراعات المنيا في ظروف غامضة العثور علي جثة فلاح بزراعات المنيا في ظروف غامضة

صورة أرشيفية

عثر أهالي قرية تنده التابعه لمركز ملوي بالمنيا علي جثه فلاح ملقاه بجانب الزراعات وبها عدة طعنات بسلاح أبيض، حيث تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من مأمورمركز شرطة ملوي يفيد بالعثور علي جثه ‘ علي. ر. ط ‘, 38 سنه, فلاح و مقيم قرية تنده.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية و سؤال أولاد عمومته إتهموا كلاً من ‘ علاء. س. ط ‘ 45 سنه, موظف بالبريد و شقيقه ‘ يحي ‘ 55 سنه ‘ صاحب مخبز مقيمان ذات الناحيه لوجود خصومة ثأرية بينها مما أدي إلي مقتل شقيق المتهمين منذ عام وتحرر عن الواقعه المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعه و سرعة ضبط المتهمين.

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