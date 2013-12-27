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تظاهرات في عدد من المدن التركية تطالب باستقالة أردوغان

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تظاهرات في عدد من المدن التركية تطالب باستقالة أردوغان تظاهرات في عدد من المدن التركية تطالب باستقالة أردوغان

أردوغان

شهدت عدد من المدن التركية وخاصة اسطنبول وأضنة وبالكسير وموجلا وإسكيشهير وإزمير وتونجلي، تظاهرات طالبت رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتقديم استقالته من منصبه ورفع المتظاهرون شعارات تؤكد أن استقالة الوزراء الثلاثة ليست كافية وهي تهدف فقط للتغطية على فضيحة الفساد.

وذكرت محطة سي.إن.إن. تورك اليوم الجمعة، أن شخصين أصيبا في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي طالبتهم بالتفرق قبل استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه وتم نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج، فيما استمرت الاحتجاجات حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية في الشوارع الرئيسية والفرعية بوسط اسطنبول.

شارك في التظاهرات أعضاء من اتحاد الأطباء ونقابة الموظفين ومنظمات مدنية واتحادات الطلاب احتجاجا على فضيحة الفساد، مطالبين باستقالة أردوغان ورفعوا شعارات “هناك لص”، و “نطالب باستقالة ”.
> أ ش أ

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