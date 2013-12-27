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يسرا اللوزى: العرض الحصرى لـ«آدم وجميلة» لم يضرنى

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يسرا اللوزى: العرض الحصرى لـ«آدم وجميلة» لم يضرنى يسرا اللوزى: العرض الحصرى لـ«آدم وجميلة» لم يضرنى

كتب : نورهان طلعت الجمعة 27-12-2013 09:47

رغم عرضه على «Osn» فى رمضان الماضى، اعتبرت يسرا اللوزى أن عرض مسلسل «آدم وجميلة» حالياً هو بمثابة العرض الأول له لعدم مشاهدة المصريين له، لعرضه فى رمضان الماضى على قناة مشفرة، وقالت يسرا لـ«الوطن»: «تلقيت ردود فعل إيجابية من الجمهور فور مشاهدتهم للمسلسل وشعرت بسعادة افتقدتها أثناء العرض الأول»، وعن انزعاجها من عدم متابعة المسلسل فى فى عرضه الأول، قالت: «عندما وقعت على عقد المسلسل كان لعرضه فى ديسمبر الجارى على القنوات المفتوحة خارج موسم رمضان لرغبة المنتجين فى فتح موسم جديد بعيد عن ازدحام الأعمال الدرامية، فالفكرة ورغبة المنتجين موجودة لكنها لا تتحقق، وبالتالى لم يتحقق مع مسلسل (آدم وجميلة)، فقد قام المنتج ببيعه لشاشة «Osn» بشكل حصرى، والقناة قررت عرضه فى رمضان». وأضافت «اللوزى»: «عرض المسلسل على القناة المشفرة لم يضرنى بالعكس، فقد شاهدنى جمهور الخليج والمغرب العربى بشكل جيد، لكن المشكلة الوحيدة هى تقسيم المسلسل لجزءين».

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