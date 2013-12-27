جيهان منصور تبدأ تقديم "دستور مصر" على قناة التحرير 4 يناير

كتب : محمد عبد الجليل منذ 28 دقيقة

تبدأ الإعلامية جيهان منصور تقديم برنامجها الجديد "دستور مصر" على شاشة قناة التحرير، ابتداء من السبت 4 يناير المقبل، على الهواء مباشرة، من الساعة 3 عصراَ إلى 6 مساء، ويستمر البرنامج حتى توقيت إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور.

يستضيف البرنامج نخبة من السياسيين والخبراء لرصد وتحليل الأحداث المرتبطة بالاستفتاء لحظياً، ومتابعة لجان التصويت والإقبال الجماهيري، وما يستجد من أعمال تتعلق باللجنة العليا للانتخابات، وكافة التطورات حول عملية الاستفتاء.

يشار إلى أن جيهان منصور ستبدأ تقديم برنامجها "صباح التحرير"، مع انطلاق الشكل الجديد لقناة التحرير، المتوقع الانتهاء منه مطلع فبراير المقبل.