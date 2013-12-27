بابا الفاتيكان : الاحتفال بأعياد الميلاد “جاهلية” لاوجود لها في المسيحية

انتقد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الاحتفال بعيد الميلاد واصفا إياه “بالجاهلية وأنه صورة زائفة تصور حكاية خرافية مائعة، لا وجود لها في الإنجيل”، على حد تعبيره.

وأضاف في صلاة التبشير الملائكي في عيد القديس ستيفانو الشهيد الأول، وتذكر “المعنى الحقيقي للتجسيد،” الذي يربط “بيت لحم إلى الكالفاريو” ويتذكر “أن الخلاص الإلهي ينطوي على مكافحة الخطيئة، عبر الباب الضيق للصليب، وهذا هو السبيل الذي علمه السيد المسيح لتلاميذه، كما يتضح من إنجيل اليوم “.

كما دعا البابا إلى الصلاة للمسيحيين الذين يعانون التفرقة والتمييز، في البلدان التي تقر الحرية الدينية لكنها لا تطبقها كاملا على ارض الواقع، وهو ما نشهده في البلدان و المجتمعات التي تعرف وثيقة حماية الحرية وحقوق الإنسان، ولكن أين في الواقع حال المؤمنين، وخاصة المسيحيين، أنهم يتعرضون للتمييز”.

أ ش أ