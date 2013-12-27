أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بابا الفاتيكان : الاحتفال بأعياد الميلاد “جاهلية” لاوجود لها في المسيحية

Google+ Print
بابا الفاتيكان : الاحتفال بأعياد الميلاد “جاهلية” لاوجود لها في المسيحية بابا الفاتيكان : الاحتفال بأعياد الميلاد “جاهلية” لاوجود لها في المسيحية

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

انتقد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان الاحتفال بعيد الميلاد واصفا إياه “بالجاهلية وأنه صورة زائفة تصور حكاية خرافية مائعة، لا وجود لها في الإنجيل”، على حد تعبيره.

وأضاف في صلاة التبشير الملائكي في عيد القديس ستيفانو الشهيد الأول، وتذكر “المعنى الحقيقي للتجسيد،” الذي يربط “بيت لحم إلى الكالفاريو” ويتذكر “أن الخلاص الإلهي ينطوي على مكافحة الخطيئة، عبر الباب الضيق للصليب، وهذا هو السبيل الذي علمه السيد المسيح لتلاميذه، كما يتضح من إنجيل اليوم “.

كما دعا البابا إلى الصلاة للمسيحيين الذين يعانون التفرقة والتمييز، في البلدان التي تقر الحرية الدينية لكنها لا تطبقها كاملا على ارض الواقع، وهو ما نشهده في البلدان و المجتمعات التي تعرف وثيقة حماية الحرية وحقوق الإنسان، ولكن أين في الواقع حال المؤمنين، وخاصة المسيحيين، أنهم يتعرضون للتمييز”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا