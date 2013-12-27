إهمال مرض السكرى يؤدى للإصابة بالعمى

وجدت دراسة علمية واسعة النطاق أشرف عليها باحثون أمريكيون من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، وأفادت أنه أقل من نصف الأشخاص الذين يعانون من أمراض العين المرتبطة بمرض السكرى قد يصابون بضعف النظر وقد يؤدى إلى فقدان البصر أو العمى.

واستخدم فريق الباحثون الذى قاده نيل بيسلر بيانات من تجربة غطت أكثر من 800 شخص، وأشار إلى أن 45 فى المائة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم قد أبلغوا من قبل الطبيب أن مرض السكرى قد يؤثر على عيونهم وكان ما يقرب من 30 فى المائة بالفعل فقدوا البصر بسبب مرض السكرى.

وقال الدكتور نيل بريسلر الذى قاد الدراسة فى معهد ويلمر للعيون من جامعة جونز هوبكنز للطب ومستشفى فى بالتيمور، إنه من المهم التعرف على علامات السكرى وذمة البقعة الصفراء فى وقت مبكر، لأنه يمكن علاجها قبل أن تطور.

وأشار الدكتور بريسلر أن السكرى يتسبب عادة فى سماكة شبكية العين ويمكن الكشف عن هذا التغيير فى فحص العين، وقد يسبب فقدان البصر التدريجى.

وقد أوضح بريسلر وزملاؤه من خلال كتابته فى مجلة أمراض العيون أن تنكس الشبكية فى مرضى السكرى، والمعروف باسم اعتلال الشبكية السكرى غالباً هو السبب الرئيسى للعمى فى الولايات المتحدة.

وقد أوصت العديد من السلطات الطبية الأمريكية الأشخاص المرضى بالسكرى لرصد العلامات المبكرة لمشاكل فى الرؤية، ولكن الكثير من الناس الذين يعانون من مرض السكرى لا يحصلون على الخبرة المناسبة أو جزء من العناية بالعين.

وشملت البيانات فريق المسح بريسلر فى استخدام الاستبيانات عن المريض والفحوصات الطبية، لذلك يمكن تحديد فقدان البصر الذى يصيب مرضى السكر حتى لو كانوا هم أنفسهم لم يكونوا على علم التغييرات فى أبصارهم.

وقد أشار الباحثون من خلال الاستطلاع الذى أفاد وجود مرض السكرى، الذى يصيب 25.8 مليون شخص فى الولايات المتحدة، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال الدكتور لى جامبول أستاذ طب وجراحة العيون الذى يدرس مرض السكرى والرؤية فى جامعة نورث وسترن فى شيكاغو، إن سلوك الطبيب والمريض لا يبدو أنه قد تغير فى السنوات الأخيرة، على الرغم من تحقيق إنجازات جديدة رائعة فى العلاجات المحتملة لمشاكل العين بسبب السكرى.

وقال جامبول "هذه الدراسة مهمة جدا لأنها تبين أن العديد من مرضى السكرى لا يدركون المخاطر الحقيقية المحتملة أو الفعلية لبصرهم من اعتلال الشبكية السكرى".

وقال الأطباء إن المرضى بحاجة إلى أن تكون أكثر وعيا للمخاطر التى ينطوى عليها مشاكل الرؤية بسبب السكرى والإصرار على الذهاب مرة سنويا إلى طبيب العيون.

وقال بريسلر "جميع الأشخاص الذين يعانون من مرض السكرى يجب أن يذهبوا إلى المستشفى لعمل فحوصات بشكل دورى حتى فى غياب الأعراض بحيث نتجنب المضاعفات التى يمكن علاجها لمنع ضعف الرؤية أو العمى".