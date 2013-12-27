أهم العوامل النفسية المؤدية للانتحار

الموت سنة من سنن الحياة، وهو مصير الإنسان الحتمى مهما عاش وعمر من السنين وقد تختلف الأسباب وتتعدد لوفاة الإنسان، كأن يموت بسبب المرض أو تعرضه لحادث أو موته المفاجئ أو بلوغه سن الشيخوخة، وهكذا تتعدد الأسباب والموت واحد .

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، هناك عوامل وأسباب نفسية تدفع الأشخاص للتفكير فى الانتحار إلا أنه من غير المقبول شرعاً ولا قانونا ولا إنسانيا أن يزهق الإنسان روحه ويقتل نفسه بنفسه، إذ أن ذلك من الأمور المحرمة فى جميع الأديان والشرائع السماوية.

وأضاف دكتور جمال، تدلنا الخبرة الإكلينيكية فى مجال المشكلات والاضطرابات والأمراض النفسية إلى أنه أحيانا مع وجود مثل هذه الاضطرابات، تقوى الصراعات النفسية الداخلية وتزاد الضغوط والتوترات وتضعف النفس البشرية وتحاول الخلاص من الحياة التى وهبنا الله إياها وتقتل النفس التى حرم الله قتلها .

ويشير دكتور جمال إلى بعض العوامل والأسباب النفسية التى قد تؤدى ببعض الأفراد إلى قصد الانتحار أو محاولاته أو تنفيذه بالفعل :

> 1 – المعاناة من بعض الاضطرابات النفسية غير المحتملة

> 2 – الشعور باليأس والإحباط

> – الشعور بافتقاد العون والمساعدة والتعاطف من الآخرين

> – ارتفاع درجة الشعور بالاكتئاب والانعزال والوحدة

> – عدم القدرة على مواجهة الظروف القاسية أو الصعبة

> – مشاعر الفرد الداخلية بالإثم والحاجة إلى العقاب

> –الإصابة بحالات من الأمراض النفسية أو العقلية

> – العلاقات الأسرية السيئة وخاصة مابين الأبناء والوالدين

> – افتقاد الشعور بالحب والحنان

> – معايشة خبرات الفشل الدراسى أو العاطفى أو الاقتصادى

> – كثرة التعرض للعدوان والإيذاء

> - تعاطى الكحوليات والمخدرات