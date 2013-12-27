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"الوراق التعليمية": ملاحظ لمراقبة بوابات المدارس أثناء الامتحانات

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"الوراق التعليمية": ملاحظ لمراقبة بوابات المدارس أثناء الامتحانات "الوراق التعليمية": ملاحظ لمراقبة بوابات المدارس أثناء الامتحانات

عقد يوسف رياض مدير عام إدارة الوراق التعليمية اجتماعًا مع مدراء المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والموجهين الأوائل، بحضور مدير التعليم الثانوى، وأسماء عبد الحميد مدير التعليم الإعدادى وزينب حسن مدير التعليم الابتدائى، لبحث استعداد المدارس لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول، التى من المقرر أن تبدأ 30 من الشهر الجارى.

وقال يحيى العقيلى مدير مدرسة الأمل للتعليم الأساسى إن مدير الإدارة شدد على عدم إقحام الميول السياسية بأسئلة الامتحان، وتوفير الجو المناسب للطلاب والمراقبين داخل اللجان، بما يحقق الاستقرار الكامل لهم.

وأضاف العقيلى، مدير الإدارة أكد ضرورة تنفيذ تعليمات وزير التعليم والمتعلقة بتكليف رؤساء اللجان لأحد الملاحظين المشهود لهم النزاهة والانضباط للعمل كمسئول أمن اللجنة، ويعاونه فى ذلك بعض العاملين للإشراف على البوابات أثناء دخول وخروج الطلبة من اللجنة مع عدم السماح للطلاب بدخول الحقائب أو اللفائف التى يحملونها إلى مقر اللجنة، بالإضافة إلى عدم السماح بدخول الزوار إلى مقر اللجان دون الأشخاص المصرح لهم فقط بمتابعة الامتحانات.

وأشار العقيلى إلى أن مدير الإدارة أكد ضرورة الإبلاغ الفورى عن أى أحداث تحدث داخل اللجان إلى غرفة العمليات بالإدارة مع التزام رؤساء اللجان بعدم مغادرتهم اللجان إلا بعد تأكدهم من أن جميع الطلاب غادروا المدرسة بسلام، وأيضا التأكد من مغادرة سيارة كراسات الإجابة مقر اللجنة.

وفى سياق منفصل، كرم مدير الإدارة ثلاثة من مدراء المدارس ومنحهم شهادات التقدير، وهم ابتسام جمعة مدير مدرسة بشتيل الثانوية المشتركة، وإيهاب كرم مدير مدرسة اليسر الإعدادية بجزيرة الوراق، ونهى حسين إسماعيل مدير مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية على جهودهم فى الرقى بمستوى مدارسهم وظهورها بالصورة المشرف.

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مصر 365