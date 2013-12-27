محاضرة «مرورية» بثانوية الملك سعود

الجوف - عبدالرحمن الحجاج

ألقى مدير مرور محافظة دومة الجندل المقدم عويد الرويلي محاضرة عن السلامة المرورية بثانوية الملك سعود تحدث فيها عن الحوادث ومسبباتها وأثرها على المجتمع وما تخلفه من كوارث و تلفيات بالممتلكات والأرواح، كما سلط الضوء على المخالفات التي تؤثر على السلامة المرورية ومخاطرها ومدى تأثيرها على السلامة العامة، وقدم الرويلي عرضا مصورا لحوادث مرورية مؤثرة، وفي نهاية المحاضرة أجاب عن جميع الأسئلة التي طرحت من الطلاب والمعلمين بكل شفافية وفي الختام قدم الرويلي شكره لمدير المدرسة وللمعلمين والطلاب على تعاونهم، متمنياً التوفيق والسلامة للجميع.