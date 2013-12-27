محمد خان: أفلام "الهلس" تسيطر على السينما في مصر

كتب : جهاد أحمد الخميس 26-12-2013 23:09

قال المخرج السينمائي محمد خان، إن السينام المستقلة لا تعني أنها تكون غير تجارية لأن هذا جزء من نجاح الفيلم.

وأكد خان، خلال حواره مع الإعلامي يسري فودة ببرنامج "آخر كلام" على فضائية ON TV، أن الأفلام المنتشرة الآن والتي وصفها بـ"الهلس" هي المسيطرة، ولا توجد فرصة للأفلام الجيدة للعرض، مشيرا إلى أنه في السابق كانت هذه النوعية من الأفلام موجودة ولكن لم تكن مسيطرة.

وأشار إلى السعي وراء الربح دون النظر لقينة الأعمال جعل هذه الفلام تنفرد بالساحة السينمائية في مصر.