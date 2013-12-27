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ضياء رشوان: "الإخوان" دخلت طريق "القاعدة".. وأفكارها لم تتغير منذ 85 عاما

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ضياء رشوان: "الإخوان" دخلت طريق "القاعدة".. وأفكارها لم تتغير منذ 85 عاما ضياء رشوان: "الإخوان" دخلت طريق "القاعدة".. وأفكارها لم تتغير منذ 85 عاما

كتب : محمد شريف الخميس 26-12-2013 23:10

أكد ضياء رشوان نقيب الصحيفين، أن معظم القوة في منذ زمن عبدالناصر وحتى الآن تراجع أفكارها، أمثال القوى الاشتراكية، والقوى الناصرية، والقوى الليبرالية.

وقال رشوان، خلال استضافته في برنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي محمود سعد، "التيار الإسلامي عمل مراجعات كبيرة في فكره، ووافق على مبادرة وقف العنف".

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن جماعة الإخوان وحدها هي التي لم تراجع أفكارها نهائيًا منذ 85 عامًا، موضحًا أنه لم يحدث على مدار تاريخها أنها هاجمت أحد أعضائها نهائيًا.

وتابع رشوان "أول مرشد للجماعة يدخل السجن هو محمد بديع، وسيد قطب كان من أهم المنظرين لثورة يوليو، وكان يطالب بالقضاء على أعداء الثورة".

وأكد نقيب الصحفيين، أن جماعة الإخوان إذا لم تقوم بمراجعات جذرية في أفكارها، فستكون انتهت بشكل رسمي.

وأضاف رشوان "منصة رابعة كان يسود عليها الخطاب التحريضي التكفيري، ثم حدث بعدها العنف، وهذا يدل بشكل واضح على عدم التراجع عن أفكارهم الهدامة".

وتحدث نقيب الصحفيين، عن دخول تنظيم الإخوان لفكر القاعدة، القائم على الاغتيالات والتفجيرات، بغطاء من تحالف دعم الشرعية الموجود حاليا.

ونوه رشوان، إلى أن سيناء بدأ بشكل واضح السيطرة عليها، وهذا ما أدى إلى انتقال التفجيرات إلى محافظات أخرى مثل المنصورة والشرقية والقاهرة.

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