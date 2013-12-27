الينسون فاتح للشهية لدى الأطفال وطارد للبلغم

يعتبر الينسون مشروبا ذا قيمة غذائية عالية، وهو مفيد للأطفال فى عمر الرضاعة، نظراً لمساعدته لهم فى الإقبال على الرضاعة بجانب نجاحه كمسكن للمغص الكلوى، ويساعد الجسم فى التخلص من العديد من المشاكل التى تقابله، أبرزها الغازات ونوبات الربو، والينسون مثله مثل باقى المشروبات مهدئ للأمعاء، كما توضح الدكتورة بسنت عزت استشارى أمراض المناعة، قائلة: الينسون مفيد فى طرد البلغم من الجسم وعلاج بعض أنواع الصداع بجانب قدرته على معالجة ضيق التنفس.

ومما لا يدركه كثير من الأمهات عن الينسون، أنه يمكن استخدامه لدى الأطفال كفاتح للشهية، خاصة لدى الأطفال ذوى الأعمار الصغيرة، وهو مفيد للأطفال فى معالجة المغص والمساعدة على إدرار البول، بجانب إزالته لانتفاخ البطن بجانب معالجته لاحتقان الحلق، ويمكن استخدامه مع الأمهات الحديثات الولادة فى إدرار اللبن للأطفال الرضع، خاصة إذا تم تناوله يوميا والينسون مفيد فى معالجة أمراض الكلى، كما ينصح به للسيدات الذين يعانون من مشاكل الحمل فهو له مقدرة على تسهيل عملية الولادة لذا إحرصى على تناول الينسون باستمرار.

وتوضح عزت، أن من ضمن الفوائد الطبية للينسون أنه ينظف الأحبال الصوتية ويحسن الصوت، لذا ينصح به لتحسين الصوت، وهو معالج قوى لحالات التشنجات التى تصيب الأطفال.