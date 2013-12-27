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وفد جناح الجو في أبوظبي يطلع على المراقبة الجوية الإسبانية

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وفد جناح الجو في أبوظبي يطلع على المراقبة الجوية الإسبانية وفد جناح الجو في أبوظبي يطلع على المراقبة الجوية الإسبانية

اطّلع وفد من إدارة جناح الجو في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة العميد ركن طيار علي محمد المزروعي، مدير الإدارة، على أفضل الممارسات العالمية والخبرات التطويرية في مجال الدوريات والمراقبة الجوية؛ من خلال استخدام أحدث الأنظمة في مملكة إسبانيا.

وحضر الوفد عرضاً وتجربة جوية حية لأحدث الأنظمة المستخدمة في عمليات التحكم والبث الجوي؛ من خلال التشغيل الأرضي لأنظمة التصوير الجوي والمسح الحراري دون الحاجة إلى مشغل للنظام في الطائرة.

وضم الوفد المقدم ركن طيار سالم خليفة السويدي، والرائد مهندس وليد محمد الرئيسي.

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