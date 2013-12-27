«أدلة شرطة أبوظبي» تطلع وفد مؤسسة الطاقة النووية على الفحوصات المخبرية

اطّلع وفد من مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على مهام وأعمال إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي، وتعرف إلى الممارسات العلمية في الفحوصات المخبرية.

وكان العقيد عبد الرحمن الحمادي، مدير الإدارة، التقى الوفد، وشرح لهم الخطوات التي اتخذت في إطار توجيهات القيادة الشرطية الرامية إلى تطوير المختبرات الجنائية بما يحقق رؤى شرطة أبوظبي في تنفيذ العدالة الجنائية، وتقديم ارقى الخدمات الأمنية المرتبطة بالعدالة ودعم الاستقرار.

وشاهد الوفد فيلماً وثائقياً عن مراحل التطور، وأهم التحديثات التي أنجزت في إدارة الأدلة الجنائية، والالتزام بالمعايير والمواصفات العالمية التي أهلتها للحصول على اعترافات دولية واعتماد مختبراتها؛ وحصولها على شهادات التميز.

تحاليل

وجال الوفد في مختبرات الأدلة، يرافقهم العقيد أنور العوضي رئيس قسم التحاليل الكيميائية، حيث اطلعوا على طبيعة عمل المختبرات وخطوات التعامل مع العينات ميدانياً ومخبرياً وكتابة التقارير الجنائية.

من جانبه ثمّن طارق خلفان الشامسي، رئيس وفد الطاقة النووية، دور شرطة أبوظبي في دعم الاستقرار الأمني والاجتماعي، وأثر ذلك في تحقيق التنمية والتطور المطلوبين، مشيراً إلى أن الوفد تعرف على الممارسات العملية في مجال الفحوصات المخبرية بشكل عام؛ واختبارات الكحوليات والسموم المخدرة بوجه خاص، واطلع على إجراءات العمل المطبقة.

وأبدى والوفد المرافق إعجابهم بما وصلت إليه الأدلة الجنائية من مستويات عالمية جعلتها ضمن المختبرات المتميزة عالمياً.

وفي ختام الزيارة تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين.