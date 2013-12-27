«طرق وكهرباء وإعلام دبي» تصرف بدل طبيعة العمل للمستحقين

تنفيذاً لقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رقم 15 لسنة 2013 بشأن تنظيم منح علاوة طبيعة العمل لموظفي حكومة دبي، انتهت إدارات الموارد البشرية والمالية في هيئتي الطرق والمواصلات والكهرباء والماء ومؤسسة دبي للإعلام من اجراءات صرف العلاوة للفئات المستحقة.

وتصرف هيئة الكهرباء ودبي للإعلام البدل مع رواتب ديسمبر الجاري، فيما تصرف هيئة الطرق والمواصلات لنحو ألف و60 موظفا مستحقا خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل نظرا للتبكير بإنجاز إجراءات صرف الرواتب الشهرية وتبلغ المخصصات السنوية للعلاوة في الهيئة نحو 48 مليون درهم. وقامت إدارة الموارد البشرية بمؤسسة دبي للإعلام بإرسال جميع المسميات الوظيفية بالمؤسسة لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي للمراجعة والاعتماد، حيث تم اعتماد معظم المسميات الوظيفية من قبلهم بشأن استحقاق علاوة طبيعة العمل وذلك حسب الوظائف التخصصية ولتمكين المؤسسة من مواجهة المخاطر التي تؤثر في كفاءة وفعالية عملياتها المحورية ولتطوير الأداء بالمؤسسة، إلا أن هناك بعض المسميات لم يتم اعتمادها، وستقوم إدارة الموارد البشرية بالاجتماع مع الوحدات التنظيمية ومن ثم دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لإعادة النظر في بعض المسميات الوظيفية التي لم يتم البت فيها، في شهر يناير المقبل.

وأخطرت المؤسسة موظفيها بشروط صرف علاوة بدل طبيعة العمل والتي تشمل أن يشغل إحدى الوظائف المدرجة ضمن المجموعات الوظيفية المعتمدة، أو أن يشغل إحدى وظائف المسار الإداري التي تتطلب إشرافاً فنياً على شاغلي تلك الوظائف، وأن يزاول فعلياً مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها وفقا للوصف الوظيفي المعتمد، وأن يزاول مهام ومسؤوليات الوظيفة المعين عليها بصفة دائمة وليست مؤقتة.

وقف صرف العلاوة

يوقف صرف علاوة طبيعة العمل في أي من حالات فقدان الموظف لأي شرط من شروط منح علاوة طبيعة العمل المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار، ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها علاوة طبيعة العمل، ما لم يكن الندب قد تم بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية، نقل الموظف إلى وظيفة أخرى لا يستحق شاغلها بدل طبيعة العمل، قيام الموظف بأية إجازة مدفوعة الراتب باستثناء الإجازة الدورية، ولم يتم ادراج وظائف المديرين التنفيذيين والموظفين بالعقود الخاصة والمؤقتة والجزئية لعلاوة بدل طبيعة العمل من قبل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.