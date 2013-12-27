أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

نهيان بن مبارك وأحمد بن ناصر بن زايد يحضران أفراح المصعبي والظاهري في أبوظبي

Google+ Print
نهيان بن مبارك وأحمد بن ناصر بن زايد يحضران أفراح المصعبي والظاهري في أبوظبي نهيان بن مبارك وأحمد بن ناصر بن زايد يحضران أفراح المصعبي والظاهري في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الحفل الذي أقامه مبارك عبد الله المصعبي بمناسبة زفاف نجله المهندس الشاعر سعود إلى كريمة سالم عبيد الظاهري وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق سانت ريجيس في أبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ احمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك واللواء احمد ناصر الريسي وعلي بن سالم الكعبي والوزير القطري سلطان بن ضابت الدوسري وضيوف من دولة قطر والكويت والسعودية وعمان وأعيان قبيلتي المصعبي والظاهري وكبار الضباط في الشرطة والقوات المسلحة ولفيف من الاهل والاصدقاء وتخلل الحفل عروض لفرقة اليولة الاماراتية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية