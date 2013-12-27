نهيان بن مبارك وأحمد بن ناصر بن زايد يحضران أفراح المصعبي والظاهري في أبوظبي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الحفل الذي أقامه مبارك عبد الله المصعبي بمناسبة زفاف نجله المهندس الشاعر سعود إلى كريمة سالم عبيد الظاهري وذلك في قاعة الاحتفالات بفندق سانت ريجيس في أبوظبي.

كما حضر الحفل الشيخ احمد بن ناصر بن زايد آل نهيان والشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك واللواء احمد ناصر الريسي وعلي بن سالم الكعبي والوزير القطري سلطان بن ضابت الدوسري وضيوف من دولة قطر والكويت والسعودية وعمان وأعيان قبيلتي المصعبي والظاهري وكبار الضباط في الشرطة والقوات المسلحة ولفيف من الاهل والاصدقاء وتخلل الحفل عروض لفرقة اليولة الاماراتية.