اعتماد أسماء 333 مستفيداً من منحة الزواج بقيمة 11.7 مليون درهم

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 333 مستفيداً من منحة الزواج للدفعة الثامنة لعام 2013 بإجمالي 11 مليونا و780 ألف درهم تم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وأكدت معاليها أن الأسرة هي ركيزة المجتمع وبنيته الأساسية، فإن استقرارها وتماسكها، يعد مؤشراً وخطاً بيانياً لمدى تكامل حلقات حركة المجتمع والدولة معاً. وللشباب وهم رجال الغد وصناعه خصوصية الدور في بناء الصرح الاجتماعي السليم، وفي مقدمة أولوياته امتلاك المزيد من الوعي الهادف لتأسيس حياتهم الأسرية القائمة على الثبات في أركانها، وإدراك مسؤولياتها، وبناء محطاتها المتتابعة المتلاحقة وبالصورة التي تجعل الأسرة نبراساً لتقدم المجتمع ورقيه. مشيرة الى انه ضمن هذا التوجه، دأبت المؤسسة على مواكبة النهضة الحضارية التي تعم وطننا الغالي في شتى مجالاته وصعده، وعملت بـجهد حثيث لابتكار كل ما يعزز رسالتها، ويحقق أهدافها، ويرتقي دوماً بدورها.

"وقالت ان دليل الزواج الناجح" الذي أصدرته المؤسسة بهدف تقديم الدعم الإرشادي وإعداد وتأهيل المقبلين على الزواج بالمهارات والمعارف من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة، فمؤسسة صندوق الزواج استطاعت من خلال هذه المبادرة تطوير أدوات التواصل مع جمهور المتعاملين بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منه في ظل متغيرات وتحديات متعددة على الصعد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

واضافت إن إنجازها كتاب "دليل الزواج الناجح" وكتاب "100 سؤال وجواب حول حياتك الأسرية" يعد مساهمة علمية جادة تبتغي الشباب المقبل على الزواج وأولئك الذين مازالوا في بداية حياتهم الزوجية من خلال مجموعة رؤى علمية تخصصية لشتى مستلزمات وأركان بناء الأسرة الجديدة، وطبيعة تحدياتها وسبل مواجهتها، ونبتغي تقديم مرجع إرشادي علمي للمقبلين على الزواج وللمتزوجين أيضاً إذ تتجلى في مضامينها رسالة سامية هادفة إلى إعداد الشباب وتأهيلهم بالمهارات والمعارف من أجل المساهمة في تكوين أسرة إماراتية متماسكة ومستقرة. بالاضافة إلى أن الصندوق يقدم العديد من البرامج الرامية إلى تشجيع زواج المواطنين من مواطنات ومعالجة المشاكل الأسرية التي تؤدي إلى الطلاق.

وأوضحت معالي الوزيرة ان هذه البرامج التي تحرص مؤسسة صندوق الزواج على استحداثها تهدف الى توطيد أواصر العلاقة بين جميع أطياف المجتمع المستهدف ورفع مستوى الوعي الاجتماعي والمعرفي حول مختلف القضايا التي تهم الأسرة والمجتمع وخاصة المتعلقة بالزواج، مما له الأثر في ترك بصمة اجتماعية تهدف الى حل المشكلات والتغلب عليها ضمن رؤى مدروسة وأهداف طالما نادت بها المؤسسة من أجل زيادة الوعي الأسري بقواعد تكوين الأسرة السليمة والعمل على تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع.

وأكدت الشامسي أن الفترة المقبلة لمؤسسة صندوق الزواج ستشهد نقلة اعلامية أخرى تتمحور في حملات اعلامية مستهدفة وبرامج مستحدثة.