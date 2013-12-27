تفاهم بين مبادرات مكتوم بن محمد و«خطوات النجاح»

عقدت محاكم دبي أمس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن فعاليات مؤتمر «إدارة المعرفة في الشرق الأوسط لعام 2014»، الذي سيعقد في الفترة من 10 إلى 12 مارس المقبل، ضمن برنامج سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني، وجرى خلال المؤتمر توقيع اتفاقية بين كل من "مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني"، و"شركات خطوات النجاح"، لإقامة المؤتمر، وقعها عن الطرف الأول الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي رئيس اللجنة العليا لـ"المبادرات"، وجون جيرارد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر عن الطرف الثاني، بحضور الدكتور يوسف السويدي أمين عام "المبادرات" ، وحميد محمد بن سالم من اتحاد غرف التجارة والصناعة.

ويستقطب المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين من شتى قارات العالم، بمشاركة أهم خبراء عرب وأجانب في مجال إدارة المعرفة.

بحوث علمية

و أكد الدكتور ابن هزيم أن مبادرات مكتوم بن محمد آل مكتوم للتميز والفكر القانوني أولت المبادرات أهمية بالغة لتدريب وتطوير الكوادر الوطنية، سواء كانت من العاملين في المجال القضائي أو من طلاب القانون بجامعات الدولة، "فأنشأت لهم مسابقة للمحاكمة الصورية، وأخرى للبحوث العلمية القانونية، بالإضافة إلى برنامج للبعثات والمنح الدراسية القانونية، وأكاديمية محاكم مركز دبي المالي العالمي."

وأشار إلى أن "المبادرات" تحظى برعاية كريمة واهتمام من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس المجلس القضائي، لتحفيز ريادة الأعمال القانونية وتأهيل قدرات العاملين في المجال نفسه، من خلال توفير فرص المشاركة في مثل هذه المؤتمرات وعلى وجه الخصوص مؤتمر إدارة المعرفة في الشرق الأوسط والذي يشارك فيه نخبة من خبراء إدارة المعرفة حول العالم للاستفادة من خبراتهم.

دورة متميزة

وأوضح هزاع سعد الهزاع رئيس مجلس إدارة شركات خطوات النجاح التي نظمت المؤتمر على مدى خمس دورات متتالية، أن الدورة الجديدة تتميز عن سابقاتها في كافة الجوانب، وأنها تشهد تنامياً في الإقبال على مشاركة القطاعين الحكومي والخاص عاما تلو العام ، في ظل تأسيس إدارات وأقسام متخصصة بقطاع إدارة المعرفة في الهياكل التنظيمية للكثير من الجهات، وفي ظل اهتمام إمارة دبي بالتنمية المستدامة المعتمدة على إدارة المعرفة، لاسيما بعد فوزها باستضافة اكسبو 2020.

ودعا الهزاع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة كافة، إلى المشاركة في المؤتمر وورش عمله، "انطلاقاً من أهمية ما يوفره من فرص متميزة للقاء نخبة من المتحدثين العالميين والأكاديميين ورواد إدارة المعرفة، إضافة إلى قادة القطاع الحكومي وإدارة الأعمال، والتعرّف إلى مشروعات المعرفة العالمية والإقليمية، وتقييم قيمة إدارة الأعمال المتعلّقة بالمشتغلين بالمعرفة، والتعرّف إلى نجاحات وأخطاء الآخرين في هذا المجال.

أبرز الحضور

وخلال المؤتمر الصحفي أوضح جون جيرارد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، أن من أبرز الحضور سيكون كل من فرد أوبن الرئيس التنفيذي ومؤسس استراتيجية الفريق الأحمر الاستشارية ورائد استخدام ألعاب المحاكاة الحربية بالفريق الأحمر في العالم التجاري، و دوغلاس وايندر رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المعرفة العالمية، صاحب الخبرة الكبيرة في مجال إدارة المعرفة منذ عام 1994، مصمم جهاز المعرفة الفكرية لقاعدة وزارة الدفاع الأميركية 1995- 2000، والدكتور مادان راو مستشار إدارة المعرفة (KM )، وزيد حمزة مدير الأفكار المستقبلية الشخصية المحدودة، مستشار الاستثمارات الرأسمالية الفكرية والملكية الفكرية والتكنولوجيا، وستافني بارنس رئيسة ومستشارة لغز القطعة المفقودة، حيث عملت في إدارة المعرفة لأكثر من 14 عاماً.

المعرفة واتخاذ القرار

أكد هزاع سعد الهزاع أن إدارة المعرفة باتت ضرورة لاتخاذ القرار الرشيد، "وهي العين التي يبصر بها صانعو ومتخذو القرار، ولذلك تزداد أهميتها يوما بعد يوم لتصبح واحدا من أهم مفاتيح التقنيات الأساسية التي تساعد في رفع وتطوير العمليات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها". وأشار إلى أن إدارة المعرفة تحقق للدول والشركات والمؤسسات والأفراد الكثير من الأرباح المادية والمعنوية، وذلك من خلال خفض التكاليف وزيادة العائد المالي، وتحسين صورة القطاع المستهدف، وتطوير علاقاتها مع سوق العمل.