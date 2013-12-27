أخبار عاجلة

تفاصيل صناعة النحاس في مصر -
تشييع جنازة الكابتن غزالي شاعر المقاومة الشعبية في السويس -
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل -
مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء تصادم سيارتين بكورنيش حلوان –(صور) -
«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حمدان بن زايد يتفقد موقع مزاينة الظفرة

Google+ Print
حمدان بن زايد يتفقد موقع مزاينة الظفرة حمدان بن زايد يتفقد موقع مزاينة الظفرة

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بزيارة عزبة كل من محمد مجرن العامري وراشد محمد الراشدي ومحمد خلف المزروعي، بموقع مزاينة الظفرة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث حول مهرجان مزاينة الظفرة واستعدادات المشاركين والجهود المبذولة لتسخير جميع الإمكانيات لراحة الزوار والمشاركين في المنافسات المختلفة.

واستمع سموه إلى الآراء والمقترحات، ووجه بتوفير كل وسائل الراحة للزوار، وأرقى الخدمات لدعم المهرجان الذي يشهد تطوراً وتوسعاً في دائرة المشاركين فيه عاماً بعد عام.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بزيارة سموه لهم والاطمئنان عليهم، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانيات.

رافق سموه خلال الجولة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة، وسلطان خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية