حمدان بن زايد يتفقد موقع مزاينة الظفرة

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية، بزيارة عزبة كل من محمد مجرن العامري وراشد محمد الراشدي ومحمد خلف المزروعي، بموقع مزاينة الظفرة في مدينة زايد بالمنطقة الغربية.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث حول مهرجان مزاينة الظفرة واستعدادات المشاركين والجهود المبذولة لتسخير جميع الإمكانيات لراحة الزوار والمشاركين في المنافسات المختلفة.

واستمع سموه إلى الآراء والمقترحات، ووجه بتوفير كل وسائل الراحة للزوار، وأرقى الخدمات لدعم المهرجان الذي يشهد تطوراً وتوسعاً في دائرة المشاركين فيه عاماً بعد عام.

وأعرب الجميع عن سعادتهم بزيارة سموه لهم والاطمئنان عليهم، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على توفير كل الإمكانيات.

رافق سموه خلال الجولة محمد حمد بن عزان المزروعي وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية بالإنابة، وسلطان خلفان الرميثي مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في المنطقة الغربية.