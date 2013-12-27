فيلاش-بواش: جاريث بيل يلعب أفضل في غياب رونالدو

مدريد، (إفي): اعتبر المدرب فيلاش بواش أن الويلزي جاريث بيل يؤدي بشكل أفضل داخل الملعب مع فريقه ريال مدريد الإسباني حين يغيب زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتحدث المدرب البرتغالي عن لاعبه السابق في فريق توتنهام الإنجليزي خلال مقابلة لصحيفة (أو جوجو) البرتغالية، مبينا "هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، سنرى هل سيقدم مع الريال ما كان يقدمه مع توتنهام في وجود اللاعب الأفضل في 2013 (رونالدو)".

وأضاف المدرب المقال مؤخرا من تدريب السبيرز "شاهدنا كيف يؤثر بيل على أداء الريال بشكل أكبر في غياب رونالدو، حين يتواجد نجمان مثلهما في وقت واحد داخل الملعب، فإن الحظوظ تتقاسم".

وتابع بواش "في توتنهام انسجم بيل مع أسلوب الفريق الذي يجعله نجما أوحد، كان يتسلم معظم الكرات، وحظوظه في التألق تكون أوفر".