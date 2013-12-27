محمد كمال: الحزب الوطني انتهى ولن يعود.. ومن يأمل في ذلك "بيحلم"

كتب : جهاد أحمد الخميس 26-12-2013 23:51

قال محمد كمال القيادي بالحزب الوطني المنحل وأستاذ العلوم السياسية، أن الحزب الوطني انتهى و لن يعود، ومن يتحدث عن المصالحة مع الحزب الوطني فهو يتكلم عن المصالحة مع الخيال، لأنه لم يعد هناك شيء اسمه الحزب الوطني.

وأضاف كمال، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل ببرنامج "مصر في يوم" على قناة "دريم 2" أن "هناك الآن أفرادا كانوا ينتمون للحزب الوطني، بعضهم ارتكب جرائم و يحاكم عليها وخاصة جرائم الفساد المالي"، مشيرا إلى وجود مجموعة كبيرة لم يكن لهم ناقة أو جمل في هذه المسائل، ولكنهم يحبون العمل العام ويريدون الترشح في الانتخابات مثلهم مثل أي أحد.

وطالب كمال بترك الحكم للمواطنين على هؤلاء الأشخاص، كأفراد أو كأعضاء في كيانات جديدة ظهرت على الساحة ولن تكون إعادة إنتاج للحزب الوطني.

ولفت إلى أن "الإخوان قصتهم مختلفة، لأنهم سيظلون إخوان، لأنهم كيان أيدولوجي قوي جدا ومتغلغل جدا في المجتمع".